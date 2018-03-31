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إضراب شامل في فلسطين حدادًا على أرواح شهداء مسيرات العودة

منذ حوالى ساعة
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إضراب شامل في فلسطين حدادًا على أرواح شهداء مسيرات العودة

 

دخلت المحافظات الفلسطينية ، اليوم السبت 31 مارس، في إضراب شامل ، حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين أرتقوا بالأمس الجمعة ، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال قمع مسيرات العودة ، بمناسبة يوم الأرض .

وقد أرتقى  15 فلسطينيًا شهيدًا  وأصيب أكثر من 1416 آخرين بجروح مختلفة، أمس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات يوم الأرض، والتي انطلقت صوب المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف التي تعمل، اليوم السبت، التزامًا بالحداد الوطني.


وقرر الرئيس محمود عباس، عقب هذه المجزرة اعتبار، اليوم السبت، يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات يوم الأرض أمس دفاعًا عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودفاعًا عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية وعن حقهم في العودة إلى منازلهم وأرضهم التي هجروا منها. 

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