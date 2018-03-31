"السلمى" يطالب فرنسا بالإعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس



طالب مشعل السلمى، رئيس البرلمان العربي، خلال اجتماعه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارشى بمقر مجلس الشيوخ الفرنسى فى مدينة باريس بالإعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وسلم رئيس البرلمان العربى خلال الاجتماع خطابا رسميا موجه للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، طالب فيه الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس الشرقية‪.

وأكد رئيس البرلمان العربى - فى خطابه - أن الوقت قد حان لمساندة حق الشعب الفلسطينى فى التحرر وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وفقا لمبادرة السلام العربية والقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، داعيا جمهورية فرنسا وإنطلاقا من عُمق علاقات الصداقة المتينة التى تجمع الشعبين العربى والفرنسى للوقوف مع حق الشعب الفلسطينى المشروع، دفاعا عن القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وانهاءا لآخر صور الاحتلال العسكرى البغيض الذى يشهده العالم فى العصر الحديث‪.

وثمن رئيس البرلمان العربى المواقف النبيلة والتاريخية لجمهورية فرنسا تجاه القضية الفلسطينية من خلال قرار البرلمان الفرنسى التاريخى الإعتراف الرمزى بدولة فلسطين فى العام 2014م، والتصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م بشأن مدينة القدس، الذى عكس موقف جمهورية فرنسا دعما لعدالة القضية الفلسطينية‪ .

وعبر رئيس البرلمان العربى عن تطلع البرلمان العربى لمواصلة الدور الكبير لجمهورية فرنسا لما لها من مكانة لدى الدول العربية، وما تمتلكه من ثقلٍ على المستوى الدولى دعما لحق الشعب الفلسطينى المشروع، خاصة فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به القضية الفلسطينية وعملية السلام بعد قرار الإدارة الأمريكية الأخير الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التى مازالت تواصل احتلالها وجرائمها وتُصعد ممارساتها العنصرية بشكلٍ يومى ضد الشعب الفلسطيني.