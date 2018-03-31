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تظاهرة على حدود غزة لفلسطينيون وإسرائيليون ضد انتهاكات الصهاينة

منذ 20 ساعة
عدد القراءات: 403
تظاهرة على حدود غزة لفلسطينيون وإسرائيليون ضد انتهاكات الصهاينة

السبت 31 مارس 2018
نظم نشطاء وحقوقيون فلسطينيون وإسرائيليون مساء اليوم، تظاهرة على طول الحدود بين قطاع غزة والأراضى المحتلة، عقب انتهاكات العدو الصهيوني واجرامه بحق متظاهرى مسيرة العودة الكبرى.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت استشهاد 16 شخصًا، أمس خلال الاشتباكات مع عصابة العدو الصهيوني.

ودعا أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس إلى "تحقيق مستقل وشفاف" فى أعمال العنف التى قتل فيها 16 فلسطينيا.

وجاء دعوة جوتيريس بعدما اخفق مجلس الأمن الدولى فى التوصل إلى إصدار بيان بشأن الوضع فى غزة خلال جلسة مغلقة طارئة عقدها بطلب من الكويت.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام فى بيان أن "الأمين العام يدعو الى تحقيق مستقل وشفاف فى هذه الحوادث"، مؤكدا "إستعداد" المنظمة الدولية لاعادة إحياء جهود السلام.

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