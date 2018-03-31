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دعوات أوروبية لفتح تحقيق فى قتل الفلسطينيين بـ"مسيرة العودى الكبرى" فى غزة

منذ 12 دقيقة
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دعوات أوروبية لفتح تحقيق فى قتل الفلسطينيين بـ"مسيرة العودى الكبرى" فى غزة


السبت 31 مارس 2018
دعا الاتحاد الأوروبى، لفتح تحقيق مستقل، حول قيام العدو الصهيوني باستخدام ذخائر حية في مسيرة العودة بغزة، والتي أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا بالقرب من الخط الفاصل شرق قطاع غزة.

وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في بيان صحفي، عن أسفها لسقوط الضحايا، مشددة على ضرورة "إخضاع استخدام ذخائر حية لتحقيق مستقل وشفاف"، بحسب تعبيرها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مباشر تجاه المدنيين السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة الجمعة، وقتلت 16 فلسطينيا وأصابت أكثر من 1500 آخرين.

وكانت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة أكدت السبت، أن "الرد الواضح على همجية الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه، هو باستمرار تمسكنا بحقنا في الحياة وحقنا في العودة وتنفيذ هذا الحق بشكل سلمي وقانوني".

وقالت اللجنة في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، إن "الاحتلال لن يجرنا إلى مربع الموت، بل سنجره إلى محاكم جرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية، ليدفع ثمن جرائمه وإرهابه ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "الشعب أثبت تمسكه بالحياة على أرضه وحبه للرجوع لها لتحقيق أحلامه وأمنياته"، مؤكدة أن "الاحتلال أثبت إرهابه ودمويته واستخفافه بحياة البشر، وأثبت أنه لا يعبأ بالقانون الدولي أو بالإنسان وحقوقه".

 

 

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