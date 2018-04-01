الجزائر تُدين مجزرة مسيرات العودة الفلسطينية



أدانت وزارة الخارجية الجزائرية ، اليوم الأحد 1 أبريل ، المجزرة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى بقطاع غزة .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان الخارجية ، إدانته بأشد العبارات للممارسات القمعية لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة التي تم تنظيمها يوم الجمعة ، بمناسبة إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض .



وشددت الجزائر ، على أن ما حدث من قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولى للتعجيل بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطينى الأعزل.

وجددت تضامنها مع فلسطين شعبًا وحكومًة ومساندتها للشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.