Responsive image

15º

1
أبريل

الأحد

26º

1
أبريل

الأحد

 خبر عاجل
  • قطار يدهس مهندس صيانة بورش الشرابية
     منذ 11 ساعة
  • السيطرة على حريق محدود داخل "ماسبيرو"
     منذ 11 ساعة
  • الجيش السوري: إخلاء جنوب الغوطة الشرقية من المعارضة المسلحة
     منذ 11 ساعة
  • السجن (5) سنوات بحق شاب اسكندرانى بتهمة الانضمام لجماعة "إرهابية"
     منذ 11 ساعة
  • ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بغزة إلى 49 جريحًا
     منذ 11 ساعة
  • سلطات النظام ترحل 23 مهاجر غير شرعي من البلاد
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:18 صباحاً


الشروق

5:41 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:17 مساءاً


العشاء

7:47 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الجزائر تُدين مجزرة مسيرات العودة الفلسطينية

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 66
الجزائر تُدين مجزرة مسيرات العودة الفلسطينية


أدانت وزارة الخارجية الجزائرية ، اليوم الأحد 1 أبريل ، المجزرة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى بقطاع غزة .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان الخارجية ،  إدانته بأشد العبارات للممارسات القمعية لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة التي تم تنظيمها يوم الجمعة ، بمناسبة إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض .


وشددت الجزائر ، على أن ما حدث من قوات الاحتلال  هو انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولى للتعجيل بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطينى الأعزل.

وجددت تضامنها مع فلسطين شعبًا وحكومًة ومساندتها للشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers