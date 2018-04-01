مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، صباح اليوم الأحد 1 أبريل، بقيام أكثر من 190 مستوطنًا باقتحام المسجد الأقصى المبارك ، وسط حراسة شديدة من جانب شرطة الاحتلال الصهيوني .

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان ، وقولهم ، أن إن هذا الاقتحام يتزامن مع توافد المستوطنين المتوقع على حائط البراق بمناسبة عيد الفصح في ظل ترتيبات اتخذتها شرطة الاحتلال التي ستغلق طريق باب الأسباط (أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المؤدي إلى المسجد الأقصى) أمام حركة السيارات وستمنع المواطنين من الوصول لوادي حلوة وباب المغاربة جنوب الأقصى.

ويتوقع أن يستمر الإغلاق الذي تقوم به شرطة الاحتلال سنويا وتسمح فيه فقط للحافلات الصهيونية بالمرور طيلة ساعات النهار من اليوم الأحد حتى ظهر الخميس القادم عشية انتهاء عيد الفصح اليهودي .