فلسطين..52 شهيدا وأكثر من 9 آلاف مصاب منذ إعلان ترامب بشأن القدس

أشار وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأحد 1 أبريل، إلى أن أكثر من مائة فلسطيني أصيبوا خلال قيام قوات الاحتلال الصهيوني بفض المظاهرات والمسيرات في الضفة وغزة خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لإحياء يوم الأرض.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين " عن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار أن سلطات الاحتلال استخدمت في قمعها للمسيرات أنواعا مختلفة من الغازات، والرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال تركز على أسفل الجسم، وأدى إلى بتر في الأطراف.

وأشار إلى أن عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس بلغ 52 شهيدا وأكثر من 9 آلاف مصاب.