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الكيان الصهيوني يحتجز جثماني شهيدين شاركا في مسيرات العودة

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 51
الكيان الصهيوني يحتجز جثماني شهيدين شاركا في مسيرات العودة

 

أعلن الكيان الصهيوني ، اليوم الأحد 1 أبريل ،  بشكل رسمي اغتياله لشابين فلسطينيين واحتجاز جثمانيهما قرب الخط الفاصل شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة الجمعة الماضية، خلال مشاركتهما في مسيرة العودة الكبرى.

وقال "يؤاف مردخاي" المنسق الصهيوني  في الأراضي الفلسطيني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، إن "الجيش يحتجز جثماني مصعب السلول ومحمد الرباعية"، زاعما أن الشابين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار قبل أن يقتلهما الجيش.

وأضاف مردخاي أن "الجثتين انضمتا إلى 24 جثة فلسطينية أخرى، تحتجزها إسرائيل منذ الحرب الأخيرة على غزة في عام 2014"، رابطا إعادتهم لذويهم بما أسماه "إعادة حركة حماس للإسرائيليين المحتجزين لديها في القطاع".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت، عن احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لجثماني شهيدين من قطاع غزة، ارتقيا خلال مشاركتهما في مسيرة العودة الكبرى الجمعة الماضية.

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