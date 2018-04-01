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إصابة (8) فلسطينيين فى مواجهات مع العدو الصهيوني بغزة

منذ حوالى ساعة
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إصابة (8) فلسطينيين فى مواجهات مع العدو الصهيوني بغزة

الأحد 1 أبريل 2018
أعلنت وزارة الصحة فى غزة، إصابة 8 فلسطينيين، بالرصاص الحى، خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودى شرق قطاع غزة، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شابين أصيبا بالرصاص الحى فى قدميهما خلال مواجهات اندلعت فى منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسى فى بلدة بيت لاهيا المجاورة للعلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحى، الذى أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلى المتمركزون فى أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودى شرق حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، صوب مجموعة من الشبان الذين اقتربوا من السياج الفاصل نقلا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقى العلاج.

وأصيب فلسطينى برصاصة فى رأسه بشكل مباشر بمواجهات شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ووصفت جروحه بالخطيرة جداً.

وتتواصل الاحتجاجات والتظاهرات فى المناطق الحدودية لليوم الثالث على التوالى فى إطار فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، الذى صادف الجمعة الماضى وشهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا ضد المشاركين فى المسيرات الحدودية، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطناً وإصابة أكثر من 1500 آخرين بعضهم فى حال الخطر.

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