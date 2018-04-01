استشهاد (3) عناصر من كتائب القسام فى مسيرة العودة الكبرى

الأحد 1 أبريل 2018

ألنت كتائب القسام، استشهاد 5 من عناصرها أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان لها، إن الشهداء الخمسة هم القائد الميداني جهاد أحمد فرينة (35 عاما) من مسجد "أسماء" في منطقة النفق بغزة، والمجاهد محمد نعيم أبو عمرو (27 عاما) من مسجد "الشهيد محمود أبو هين" في حي الشجاعية بغزة، والمجاهد أحمد إبراهيم عودة (19 عاما) من مسجد "مرج الزهور" في مخيم الشاطئ بغزة، والمجاهد ساري وليد أبو عودة (27 عاما) من مسجد "التقوى" في بيت حانون شمال القطاع، والمجاهد مصعب زهير السلول (23 عاما) من مسجد "السنّة" في النصيرات وسط القطاع.

وأضافت الكتائب أن "شهداءها الخمسة ارتقوا أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة الكبرى جنبا إلى جنب مع أبناء شعبهم"، مشيرة إلى أن "الشعب الفلسطيني خرج بكل أطيافه وأطره وفعالياته الشعبية ليواجه العدو في ذكرى يوم الأرض، فوقف على صعيد واحد في مواجهة آلة البطش الصهيونية، ليوجه رسالة تحد وشموخٍ تعلن للعالم كله أن شعبنا لن يتنازل عن حقوقه ولن ينسى أرضه ومقدساته، وأنه سيطهر أرضه من الغزاة طال الزمان أم قصر".

وتابع البيان: "وكعادة المحتل المجرم؛ فقد ولغ في دماء أبناء شعبنا واعتدى على مسيراتهم الشعبية السلمية بكل همجية، واستهدف المدنيين العزل بالرصاص الحي، ليرتقي منهم عددٌ كبيرٌ من الجرحى والشهداء، الذين رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة"، مؤكدا أن "دماء الشهداء الأطهار لن تضيع هدرا، وسيدفع العدو ثمنها في الوقت والمكان والكيفية التي تقررها المقاومة".