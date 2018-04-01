سيناتور أمريكي ينتقد العنف الصهيوني تجاه الفلسطينيين



الأحد 1 أبريل 2018

انتقد السيناتور بمجلس الشيوخ الأمريكي، بيرنى ساندرز، أعمال العنف التى يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الفلسطينيين المشاركين فى المظاهرات السلمية فى قطاع غزة.

وذكرت شبكة (سى ان ان) الإخبارية الأمريكية، أن ساندرز إتهم الكيان الصهيوني باتخاذ رد فعل مبالغ فيه ضد المتظاهرين السلميين ، واصفا مقتل الفلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية بأنه يمثل "مأساة".

وأضاف ساندرز- فى مقابلة أجراها مع برنامج (حالة الاتحاد) الذى أذيع على شبكة (سى ان ان) الإخبارية الأمريكية - " أعتقد أن القوات الصهيونية أقدمت على رد مبالغ فيه بقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 1400 آخرين من عشرات الآلاف من المتظاهرين دون عنف ، إن الموقف صعب وما حدث مأساة".

وأكد أن من حق جميع الأشخاص أن يتظاهروا من أجل الحصول على مستقبل أفضل دون أن يتم الرد عليهم بعنف.