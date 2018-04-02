إصابة 11 مواطنًا إثر حادث انقلاب سيارة بالجيزة



أصيب 11 مواطنًا ، صباح اليوم الإثنين 2 أبريل ، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند مدخل جرزا التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف.

وتم نقل 11 مصابا إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وجروح بأنحاء مختلفة بالجسم، وتم تحويل 3 مصابين إلى مستشفى بنى سويف العام، وهم "سيد صبحى عبد التواب 28 سنة مصابا بكسر بقاع الجمجة، "جمال جبر عبد التواب" 30 سنة مصابا بكسر فى العمود الفقرى، "هريدى عبد العليم محمد" 32 سنة مصابا بنزيف بالمخ، وجميعهم مقيمون بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى.