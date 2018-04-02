مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين 2 أبريل، بقيام ما يقرب من 246 مستوطناً، بينهم 2 من عناصر المخابرات الصهيونية ، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية ، إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تتواصل في انتهاكاتها تجاه المسجد الأقصى ، حيث طلبت من حراسة المسجد الأقصى منهم الابتعاد عن المستوطنين، فى الوقت الذى أتاحت فيه لعدد من المستوطنين بتدنيس المسجد بصلوات وشعائر تلمودية.

وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" أعلنت عن تنظيم مسيرة حاشدة لمناسبة "الفصح" العبرى، ظهر اليوم من "باب الخليل" (من أبواب القدس القديمة)، وتنتهى باقتحام المسجد الأقصى قبل موعد صلاة الظهر.