السفير الأمريكي يشارك مستوطنون اقتحام الأقصى ويؤدي طقوس تلمودية



أفادت وسائل إعلام عبرية ، اليوم الإثنين 2 أبريل ، بمشاركة لسفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الصهيوني "ديفيد فريدمان" بطقوس تلمودية يهودية صباح عند حائط البراق في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الإذاعة العبرية أن فريدمان، شارك فيما يعرف بـ"صلاة نعمة كوهانيم" السنوية إلى جانب نجله وحفيده،ونقلت عنه قوله: "إنه لشرف عظيم أن أكون هنا، إن الجموع الغفيرة من المصلين اليهود في هذا المكان هي بركة في حد ذاتها"، حسب وصفه.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وذلك في اليوم الثالث لما يسمى عيد "الفصح" العبري.