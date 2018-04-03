استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، صباح اليوم الثلاثاء 3 أبريل، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ، بزعم تنفيذه عملية دهس قرب مفرق مستوطنة "ارئيل" المقامة على أراضي سلفيت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وزعمت وسائل إعلام عبرية ،أن جندي في جيش الاحتلال أطلق الرصاص على شاب فلسطيني بعد أن اصطدم بسيارة بمحطة انتظار الحافلات، فأصيب بجروح خطيرة وأعلن بعد وقت قصير جدا عن استشهاده متأثرا بإصابته، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجنود أو الأشخاص الموجودين بمحطة الحافلات.

وزعمت مصادر عبرية أن سائق المركبة قاد سيارته مسرعا باتجاه المحطة فأطلق جنود الاحتلال النار عليه.