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اعتقال 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 63
اعتقال 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس


شنت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الثلاثاء 3 أبريل ، حملة مداهمات واعتقالات ، مستهدفة مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس ، ما أسفر عن اعتقال 11 شابًا فلسطينيًا .

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية فلسطينية ، أن العدو الصهيوني اقتحمت فجرا مختلف محافظات الضفة والقدس واعتقلت عددا من الشبان، منهم اثنان من القدس وتسعة من الضفة.

ففي شمال الضفة.. اعتقلت ثلاثة من بلدة قباطية جنوب جنين، واثنين من طوباس، واثنين من سلفيت.. أما وسط الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال 3 من رام الله، فيما اعتقلت شابا واحدا من الخليل بجنوب الضفة.

كما أصيب عشرات المواطنين وتلاميذ المدارس، صباح اليوم، بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بمحاذاة مدرسة للبنين في مدينة الخليل. ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، وخلق حالة من الإرباك في صفوف المواطنين والطلبة.

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