"بن سلمان" يُغازل دولة الاحتلال: لهم الحق في الوطن

زعم ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" ، خلال تصريحات صحفية مثيرة للجدل ، مساء أمس الإثنين ، أن "الإسرائيليون لهم حق" في أن يكون لهم وطن ، على حد وصفه ، فيما يبدو تحولًا جذريًا في الموقف السعودي من القضية الفلسطينية وتطبيع كامل مع دولة احتلال .



وأضاف "بن سلمان" خلال تصريحات لمجلة "أتلانتك" الإخبارية الأمريكية ، "أؤمن بأن لكل شعب، في أي مكان، الحق في العيش في سلام في بلاده"،

وأردف "أؤمن أيضا بأن الفلسطينيين والإسرائيليين من حقهم أن تكون لهم أراضيهم الخاصة بهم"، وجاءت التصريحات غير المسبوقة لمسئول سعودي أثناء جولة أمريكية يقوم بها بن سلمان تستمر لثلاثة أسابيع.

لكنه شدد على أهمية الوصول إلى "اتفاق سلام لضمان استقرار الجميع والبدء في بناء علاقات طبيعية".

ويُذكر أن الكثير من التقارير الصحفية ، أكدت تطور العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي ، في ظل حكم "بن سلمان بن عبدالعزيز" ونجله "محمد" .