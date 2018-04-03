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محامية الأسيرة عهد التميمي تقدم شكوى للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الصهيوني تؤكد فيها أن محققًا تابع لجيش الإحتلال تحرش لفظيًا بالأسيرة عهد خلال التحقيق معها.

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  • محامية الأسيرة عهد التميمي تقدم شكوى للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الصهيوني تؤكد فيها أن محققًا تابع لجيش الإحتلال تحرش لفظيًا بالأسيرة عهد خلال التحقيق معها.
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لجنة قانونية دولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني

منذ 28 دقيقة
عدد القراءات: 65
لجنة قانونية دولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني

أعلنت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى، اليوم الثلاثاء 3 أبريل ، عن تشكيل لجنة قانونية من خبراء القانون حول العالم لملاحقة قادة الكيان الصهيوني . 

وقالت اللجنة، في بيان ، إن "اللجنة القانونية الدولية ستبذل كل ما في وسعها، بالتعاون مع كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، لملاحقة جنود وقادة وجيش الاحتلال؛ لارتكابهم جريمة حرب ضد المدنيين العزل الذين شاركوا في حقهم المكفول قانونيا ودوليا في التظاهر السلمي". 

وأكدت اللجنة أنها "ستسعى لملاحقة الاحتلال في كل الأروقة القضائية الدولية، وتسعى بكامل جهدها لتقديم جنود وقادة وجيش الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات الاختصاص". 

ودعت اللجنة في بيانها "كل من يملك أدلة أو صورا أو فيديوهات تثبت جرائم الاحتلال وجيشه ضد المشاركين العزل في يوم الأرض تسليمها إلى اللجنة".

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