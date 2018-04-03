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إصابة 13 طالب وطالبة إثر انقلاب أتوبيس مدرسي بالمقطم

منذ حوالى ساعة
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إصابة 13 طالب وطالبة إثر انقلاب أتوبيس مدرسي بالمقطم

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء 3 أبريل ، إصابة  طالبا وطالبة بمدرسة الواحة الخاصة بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية على أثر انقلابهم بالأتوبيس الخاص بالمدرسة، وأيضًا إصابة سائق الأتوبيس وذلك أثناء ذهابهم لمنازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، مشيرا الى أنه قد تم نقل الطلاب لمستشفى البنك الأهلي.

وأضاف أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن جميع الطلاب غادروا المستشفى وفى حالة صحية جيدة، أما بالنسبة للسائق فإصابته خطيرة ومن المنتظر إجراء عملية جراحية سريعة له، وجاري الاطمئنان علي حالته من قبل الوزارة.

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