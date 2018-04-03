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استشهاد فلسطيني برصاص العدو على حدود غزة

منذ 22 دقيقة
عدد القراءات: 84
استشهاد فلسطيني برصاص العدو على حدود غزة

الثلاثاء 3 أبريل 2018
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو الصهيوني، على حدود قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، فى خبر عاجل لها، أن الشاب استشهد متأثرًا بجراحه عقب إصابته برصاص العدو فى مسيرات العودة بغزة.

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