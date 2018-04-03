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ليبيا تدين العدوان الصهيوني على الفلسطينيين

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 27
ليبيا تدين العدوان الصهيوني على الفلسطينيين


الثلاثاء 3 أبريل 2018
أدانت وزارة الخارجية الليبية، الانتهاكات الدامية للعدو الصهيوني بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وبقية الأراضى الفلسطينية المحتلة بمناسبة يوم الأرض، والذى راح ضحيته أكثر من ستة عشرة شهيدا وأكثر من ألف مصاب، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر على شعب يطالب بحقوقه المغتصبة وفقآ لقرارات الشرعية الدولية، مشيرة لمحاولات المجتمع الدولى الوصول إلى أفق جدى لحل الدولتين عبر منطق الحوار وليس منطق القوة.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إنها تتابع باستياء شديد مجريات الأحداث فى غزة وفى كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأدانت بشدة وبقوة هذا العدوان الغاشم مطالبة المجتمع الدولى المتمثل فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذا العدوان ومعاقبة مرتكبيه وفقا للشرعية الدولية واحتراما للقانون الدولى.

وتقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية للشعب الفلسطينى الشقيق ولأسر الشهداء بأحر التعازى وبالغ المواساة وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 

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