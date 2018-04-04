مصرع 7 مواطنين وإصابة 11 آخرون إثر حادث سير بطريق العين السخنة

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لقى 7 مواطنين مصرعهم وأصيب 11 آخرون ، صباح اليوم الأربعاء 4 أبريل ، جرّاء حادث تصادم على طريق "القطامية -العين السخنة" .

ونتج الحادث عن تصادم سيارة نقل وحافلة صغيرة على طريق "القطامية -العين السخنة" الرابط بين محافظتي القاهرة والسويس، أثناء توجه الحافلة التي تقل عمالا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان، عن مصرع 7 مواطنين وإصابة 11 آخرين جراء الحادث، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيين بالقاهرة.

وأشارت الصحة إلى أن الإصابات تراوحت بين اشتباه كسور بالعمود الفقري، والساق والساعد، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.