Responsive image

4
أبريل

الأربعاء

26º

4
أبريل

الأربعاء

 خبر عاجل
  • فلسطين تطالب بفتح تحقيق دولى فى جرائم العدو
     منذ 11 ساعة
  • ليبيا تدين العدوان الصهيوني على الفلسطينيين
     منذ 11 ساعة
  • تركيا تمنع مسلحى "جيش الإسلام" من دخول "جرابلس" السورية
     منذ 11 ساعة
  • تصادم قطارين بالسد العالى دون إصابات
     منذ 11 ساعة
  • تأجيل قضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" إلى جلسة (10) أبريل
     منذ 11 ساعة
  • مصرع وإصابة (7) أشخاص فى حادثى تصادم بالداخلة
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:14 صباحاً


الشروق

5:37 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:19 مساءاً


العشاء

7:49 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع 7 مواطنين وإصابة 11 آخرون إثر حادث سير بطريق العين السخنة

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 48
مصرع 7 مواطنين وإصابة 11 آخرون إثر حادث سير بطريق العين السخنة

لقى 7  مواطنين مصرعهم وأصيب 11 آخرون ، صباح اليوم الأربعاء 4 أبريل ، جرّاء حادث تصادم على طريق "القطامية -العين السخنة" .

ونتج الحادث عن  تصادم سيارة نقل وحافلة صغيرة على طريق "القطامية -العين السخنة" الرابط بين محافظتي القاهرة والسويس، أثناء توجه الحافلة التي تقل عمالا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان، عن مصرع 7 مواطنين وإصابة 11 آخرين جراء الحادث، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيين بالقاهرة.

وأشارت الصحة إلى أن الإصابات تراوحت بين اشتباه كسور بالعمود الفقري، والساق والساعد، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers