مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال



أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بقيام مجموعة من المستوطنين ،صباح اليوم الأربعاء 4 أبريل، باقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان ، قولهم ، أن ما يقرب من 120 متسوطن اقتحموا باحات الأقصى، وسط محاولات متكررة لأداء طقوس وصلوات تلمودية فيه ، بينما منعت قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، اثنين من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من دخول المسجد لمزاولة أعمالهما دون توضيح الأسباب.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت خلال الأيام الماضية عددا من موظفي الأوقاف من دخول المسجد من بينهم المنسق الإعلامي للأوقاف فراس الدبس.