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"هنية" و"النخالة" يشددان على دعم مسيرة العودة

منذ 37 دقيقة
عدد القراءات: 54
"هنية" و"النخالة" يشددان على دعم مسيرة العودة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة.

وبحث الاتصال الوضع الفلسطيني والتحديات التي تواجه القضية وما يجب على الحركتين فعله في مواجهة مشروع الاحتلال الذي يهدد المنطقة العربية والإسلامية.

وشدد القائدان على ضرورة تحشيد الطاقات في دعم وإسناد مسيرات العودة وكسر الحصار التي ينخرط فيها الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه وتياراته.

وأكدا على التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك حول كافة المستجدات والمشاركة الجادة مع كل القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية والأهلية لضمان استمرار مسيرات العودة وصولا لذكرى النكبة في 15 مايو القادم لتشكل بداية مرحلة جديدة من الكفاح الوطني لتحقيق العودة التي لا يقبل الشعب الفلسطيني بديلا عنها.

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