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"حماس" بغزة تدعم أهالي شهداء وجرحى "مسيرة العودة" ماليًّا

منذ 2 ساعة
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"حماس" بغزة تدعم أهالي شهداء وجرحى "مسيرة العودة" ماليًّا

دعمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، أهالي شهداء وجرحى مسيرة "العودة وكسر الحصار"، بمبالغ مالية؛ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وقال حازم قاسم، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، في بيان، اليوم الخميس: "مساندة حماس المالية لأهالي الشهداء والمصابين لن تعوضهم عما فقدوه، ولا تساوي ما قدموه من تضحية من أجل شعبنا وقضيتنا العادلة".

وأوضح أن ذلك الدعم يأتي "في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية التي تقع على عاتق حماس، في تعزيز صمود شعبنا في نضاله للعودة والحرية وكسر الحصار".

وقدّمت الحركة "لعائلة كل شهيد مبلغا يقدّر بـ (3) آلاف دولار أمريكي، ولكل مصاب بجراح حرجة مبلغ يقدّر بـ(500) دولار، وأما بالنسبة للمصابين ذوي الجراح المتوسطة فقد دعمتهم بمبلغ 200 دولار".

وأكد "قاسم" على أن حركته "ستواصل دعم نضال الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات المتاحة".

وبدأت مسيرات العودة، صباح الجمعة الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، للمطالبة بالعودة.

وقمع جيش الاحتلال تلك الفعاليات السلمية بالقوة واستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيا، وإصابة المئات.

وأعادت تلك المسيرات الأنظار مجددا إلى مصطلح "حق العودة" الفلسطيني، الذي ظهر عقب "النكبة" التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، بعد أن أسفرت سلسلة مذابح ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق القرى والمدن الفلسطينية إلى نزوح نحو 800 ألف فلسطيني آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت، يطالب اللاجئون الفلسطينيون، البالغ عددهم حاليًا نحو 5.9 ملايين، بالعودة لأراضيهم، رغم مرور 70 عاما على تهجيرهم القسري.

وتنص قرارات دولية، أصدرتها الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة لأراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.

ويقول الفلسطينيون إن "عصابات صهيونية" هاجمت المدن والقرى الفلسطينية عام 1948، وأوقعت آلاف القتلى والإصابات، ودمرت قرى ومدنًا بشكل كامل، ما أدّى إلى تشريد الفلسطينيين، وإعلان قيام الكيان الصهيوني في 15 مايو.

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