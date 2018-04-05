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ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على مسيرة العودة إلى 21 شهيدًا

منذ حوالى ساعة
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ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على مسيرة العودة إلى 21 شهيدًا

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على مسيرة العودة الكبرى منذ يوم الجمعة الماضية إلى 21 شهيدًا.

ويأتي ذلك بعد اعلان وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس ارتقاء الشهيد شادي حمدان الكاشف 34 عامًا متأثرًا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية شرق رفح، والإعلان عن انتشال شهيد آخر بقصف صهيوني شرق حي الشجاعية شرقي غزة صباحا.

وكان جيش الاحتلال قال صباح اليوم إن طائرة بدون طيار استهدفت فلسطينيا مسلحا اقترب من حدود قطاع غزة.

واختطفت قوات الاحتلال الجمعة جثماني الشهيدين مصعب السلول 22عام ومحمد الربايعة 22عام من شرق جحر الديك.

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