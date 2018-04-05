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في يوم الطفل الفلسطيني تعرف على معاناة أطفال فلسطين

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 76
في يوم الطفل الفلسطيني تعرف على معاناة أطفال فلسطين

في #يوم_الطفل_الفلسطيني يقبعُ نحو 350 طفلا فلسطينيا في معتقلات الاحتلال الصهيوني، بينهم 8 فتيات قاصرات، و6 أطفال يقبعون في مراكز صهيونية خاصّة بالأحداث، فيما جرى اعتقال 353 طفلا على الأقل منذ مطلع العام الجاري 2018.
وبحسب مراصد إحصائية فلسطينية بشأن الأسرى
فإنه ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، اعتقل الاحتلال الصهيوني ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
 
ويقول نشطاء في تدوينات لهم عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال على يد جيش الإحتلال في تغريدة تحت هاشتاج #يوم_الطفل_الفلسطيني "هناك العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين تدل وحشية الاحتلال في ممارسة طرق مخالفة للقوانين فى القاء القبض عليهم مثل إطلاص الرصاص الحى بشكل صريح عليهم إستخدام الضرب المبرح وحرمانهم من الطعام عند احتجازهم وانتزاع الاعترافات منهم تحت التهديد"
وفي الجانب الآخر من غزة يحتفل أطفالها على حدود شرق مدينتهم ويطالبون بحقهم في وطن آمن و يحلمون بالعودة لأراضيهم المحتلة ليتمكنوا من ممارسة حريتهم في اللعب والتعلم والسفر والعلاج كما حقوق كل أطفال العالم
 
جدير بالذكر أن جيش الإحتلال قد ألقى القبض على الناشطة عهد التميمي أبنة ال16 عاما على خلفية قرار "ترامب" بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتسميتها بعاصمة دولة الإحتلال الصهيوني.

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