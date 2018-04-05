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مئات المستوطنين الصهاينة يعاودون اقتحام الأقصى اليوم

منذ دقيقة
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مئات المستوطنين الصهاينة يعاودون اقتحام الأقصى اليوم

جدد المستوطنون الصهاينة -ولليوم الخامس على التوالي- اقتحاماتهم المكثفة والجماعية للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وأفادت مصادر دائرة الأوقاف الإسلامية بأن سلطات الاحتلال أغلقت قبل ظهر اليوم باب المغاربة بعد اقتحام 491 من المتطرفين و11 من ضباط شرطة الاحتلال واثنين من عناصر المخابرات؛ باحات المسجد قبل ظهر اليوم، يضاف إليهم 187 مستوطنا اقتحموا المسجد بعد الظهر، ليصبح مجموع المقتحمين اليوم 678 مستوطنا.

وبهذا يرتقع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد هذا الأسبوع تلبية لدعوات جماعات متطرفة بمناسبة عيد الفصح اليهودي إلى أكثر من 2400 مستوطن.

وطوال هذا الأسبوع، نفذ المقتحمون جولات مشبوهة واستفزازية، وحركات وشعائر تلمودية واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم"، في حين نفذ ضباط الشرطة والمخابرات جولات استكشافية في المسجد.

 

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