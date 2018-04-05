تحذيرات من أزمة مياه بقطاع غزة

الخميس 5 أبريل 2018

حذرت تانيا ماكبرايد، مديرة مكتب يونيسيف فى غزة، إن أقل من 4% من مياه الخزان الجوفى فى قطاع غزة صالحة للاستخدام.

جاء ذلك خلال كلمة لها فى احتفال العديد من المؤسسات المحلية والدولية، اليوم الخميس، بيوم المياه العالمى فى محطة تحلية مياه البحر للمناطق الجنوبية- المرحلة الأولى، بعنوان "من الطبيعة وإلى الطبيعة".

وأضافت ماكبرايد أن مشكلة المياه فى قطاع غزة تدعونا لإيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة وما ينتج عنها من أضرار، لذلك نحتاج لعمل الكثير لإيجاد بنية خاصة للمياه والوصول للمياه الصالحة فى ظل أن 4% من مياه الخزان الجوفى فى غزة فقط تصلح للاستعمال.

وأشارت إلى أن الأخطار الناتجة عن تلوث المياه بسبب ضخ المياه العادمة إلى البحر، خاصة أن البحر هو المرفق الوحيد المتوفر لذهاب الأطفال وعائلاتهم إليه، لأن الوضع فى غزة صعب ويجب أن نفعل الكثير لإنهاء هذا الوضع على الصعيد المائي، منوهة إلى عمل "اليونيسيف" مع العديد من المؤسسات الشريكة المحلية والدولية، لتقليل أضرار المياه وتوفير مياه صالحة وآمنة للشرب فى القطاع، رغم ما نواجهه من تحديات يومية لتحقيق ذلك.

وفى كلمة الإغاثة الإسلامية فى فلسطين، قال مدير برنامج التنمية المجتمعية بالإغاثة الإسلامية حسام جودة، إننا نعمل فى هذا المجال ونسعى لتوفير مياه صالحة للشرب بالتعاون مع المجتمع، خاصة أنه الشريك الأساسى لإيصال خدمة المياه الصالحة للشرب.

وتناول جودة دور المجتمع لتغيير سلوك هام فى المياه من خلال رفع التوعية وحق الوصول للخدمة وتمكين المؤسسات للقيام بدورها لرعاية المياه الآمنة، ولا بد من العمل لحل المشاكل التى تحقق هذا الوصول.

من جانبه، تطرق نائب رئيس سلطة المياه ربحى الشيخ إلى جهود سلطة المياه لتحقيق الأمن المائى للمواطن رغم أن نحو 90% من مصادر المياه الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم وتنفيذ البرامج الخاصة بتطوير المنظومة المائية.