Responsive image

13º

5
أبريل

الخميس

26º

5
أبريل

الخميس

 خبر عاجل
  • مئات المستوطنين الصهاينة يعاودون اقتحام الأقصى اليوم
     منذ 2 ساعة
  • مقتل (4) أشخاص فى إحدى الجامعات التركية إثر اطلاق رصاص
     منذ 2 ساعة
  • تأجيل إعادة محاكمة "مرسى" وآخرين فى قضية "التخابر مع حماس"
     منذ 2 ساعة
  • النيابة تتسلم تحقيقات الأمن الوطنى حول رئيس تحرير "مصر العربية"
     منذ 2 ساعة
  • إصابة (10) أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف
     منذ 2 ساعة
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة سعر تذكرة المترو لجلسة (5) يوليو
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:12 صباحاً


الشروق

5:36 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:19 مساءاً


العشاء

7:49 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

المبعوث الأممى للشرق الأوسط يدعو لضبط النفس على حدود غزة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
المبعوث الأممى للشرق الأوسط يدعو لضبط النفس على حدود غزة


الخميس 5 أبريل 2018
طالب نيكولاى ملادينوف، المبعوث الأممى إلى الشرق الأوسط، العدو الصهيوني على التحلى "بأقصى درجات ضبط النفس"، ودعا الفلسطينيين إلى "تجنب الاحتكاك" خلال الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وعبر ملادينوف عن قلقه قبيل زيادة متوقعة فى عدد المحتجين الفلسطينيين غدا الجمعة.

وقال ملادينوف، وهو منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، "أتابع بقلق الاستعدادت المستمرة والكلمات الداعية ’لمسيرة العودة الكبرى‘ المقررة يوم الجمعة فى غزة".

وأضاف "على القوات الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى الفلسطينيين تجنب الاحتكاك عند السياج الحدودى بغزة، ويجب السماح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات بأسلوب سلمى. وينبغى عدم تعريض المدنيين، خاصة الأطفال، للخطر عمدا أو استهدافهم بأى شكل".

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers