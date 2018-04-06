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استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحًا أصيب بها الجمعة الماضية

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 50
استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحًا أصيب بها الجمعة الماضية

 

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية ، صباح اليوم الجمعة ، باستشهاد شاب فلسطيني من جباليا شمال قطاع غزة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية خلال قمع جيش الاحتلال الصهيوني لمسيرات العودة الكبرى  .

وقالت وزارة الصحة إن الشاب ثائر محمد رابعة (30 عاما)، من جباليا شمال قطاع غزة، استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية.

وباستشهاد "محمد رابعة" ، يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة الكبرى منذ الجمعة الماضية في قطاع غزة إلى 20 شهيدًا ، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مصاب .

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