استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحًا أصيب بها الجمعة الماضية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية ، صباح اليوم الجمعة ، باستشهاد شاب فلسطيني من جباليا شمال قطاع غزة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية خلال قمع جيش الاحتلال الصهيوني لمسيرات العودة الكبرى .

وقالت وزارة الصحة إن الشاب ثائر محمد رابعة (30 عاما)، من جباليا شمال قطاع غزة، استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية.

وباستشهاد "محمد رابعة" ، يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة الكبرى منذ الجمعة الماضية في قطاع غزة إلى 20 شهيدًا ، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مصاب .