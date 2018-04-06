الأردن يُدين انتهاكات الكيان الصهيوني بحق المسجد الأقصى



أدانت الحكومة الأردنية ، صباح اليوم الجمعة 6 أبريل ، تواصل الانتهاكات الصادرة من جانب الكيان الصهيوني بحق المسجد الأقصى ، وخصوصًا الاقتحامات المستمرة لمستوطنين متطرفين للمسجد بشكل شبه يومي .



وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني - في بيان اليوم الجمعة -: إن "الأعياد الدينية اليهودية أصبحت للأسف مناسبات لزيادة التوتر في الحرم الشريف، من خلال الممارسات المُدانة والمرفوضة من قبل الجماعات المتطرفة بحماية الشرطة الإسرائيلية، التي تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصلين فيه".

وأكّد "المومني": أن "مثل تلك التصرفات الاستفزازية وغير المسؤولة مُدانةً ومرفوضة، وتمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكًا أيضًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة، مثلما تمثل مساسًا بمشاعر المسلمين في كل مكان، مشددًا على أن الحفاظ على الهدوء في الحرم يأتي من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس".

وأكد "المومني" ، على ضرورة وقف مثل تلك الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية فورًا والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المكان، واحترام الدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشرقية الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.