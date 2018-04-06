إصابات إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة العودة في جمعة "الكوشوك"

أصيب اليوم الجمعة عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة قرب حدود قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في "جمعة الكوشوك" على حدود القطاع.