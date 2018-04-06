إصابة 40 فلسطيني بينهم حالات خطرة خلال مسيرات "الكوشوك" بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، منذ قليل اليوم الجمعة 6 أبريل، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين جراء اعتداء قوات جيش الاحتلال الصهيوني على مسيرات "الكوشوك" التي تمثل الموجة الثانية من مسيرة "العودة وكسر الحصار" على الشريط الحدودى الشرقى للقطاع إلى 40 مواطنا بينهم صحفى شرق مدينة غزة .

وأشارت الوزارة إلى أن 5 مواطنين فلسطينيين إصابتهم خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى للرصاص الحى على المتظاهرين السلميين على طول الشريط الحدودى مع القطاع.

وتجمع مئات المواطنين منذ الصباح فى مختلف المدن والمخيمات من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمال، بناء على دعوة من اللجان التنسيقية والهيئة الوطنية العليا المشرفة على الفعاليات ومسيرة العودة، للانطلاق نحو المخيمات فى مناطق الشريط الحدودى شمال وشرق غزة.