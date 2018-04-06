جمعة الإطارات لحظة بلحظة| انتفاضة الكاوتش تغطى سماء المستوطنات.. وارتفاع عدد المصابين إلى 300 شخص

تستمر حتى مساء اليوم الجمعة 6 أبريل 2018، تظاهرات "جمعة الإطارات" التى دعت لها الفصائل والقوى السياسية، ضمن فعاليات مسيرات العودة، بالأراضى الفلسطينية، والتى وقع ضحيتها عشرات الأشخاص بجانب مئات الإصابات حتى الآن.

وترصد "الشعب" لحظة بلحظة، أحداث الانتفاضة الفلسطينية فى الأراضى المحتلة وقطاع غزة.



غيامة سوداء تسيطر على سماء المستوطنات الصهيونية



بعد انطلاق التظاهرات، وبدء حرق الإطارات فى الشوارع والميادين بالأراضى الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، اتضح صحة حسابات شباب الانتفاضة الفلسطينية، حيث أن الإطارات التى أشعلوها بالقطاع، مع احتساب حركة الرياح فى المنطقة، جعلت سماء المغتصبات الصهيونية تتحول إلى السواد القاتم، ما جعل الحياة داخلها مستحيلاً.

استمرار التظاهرات.. والعدو يُكمل اعتدائاته على المنتفضين الفلسطينيين



وتستمر التظاهرات، وحرق الإطارات فى الأراضى الفلسطينية، وخاصًة أماكن الاشتباك مع العدو الصهيوني حتى الآن.

حيث تصاعدت التظاهرات وحرق الإطارات بوسط قطاع غزة، وخان يونس، والبيرة، وجالبيا، وغيرها من المدن الفلسطينية بمحيط القطاع والضفة الغربية، ما جعل حركة العدو الصهيوني محدودة.



ارتفاع المصابين إلى 300 شخص



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين جراء اعتداء عصابة العدو الصهيوني على مسيرات "جمعة الإطارات" التي تمثل الموجة الثانية من مسيرة "العودة وكسر الحصار" على الشريط الحدودى الشرقى للقطاع إلى 300 مواطنا بينهم صحفى شرق مدينة غزة .

وأشارت الوزارة إلى أن 5 مواطنين فلسطينيين إصابتهم خطيرة جراء إطلاق عصابة العدو للرصاص الحى على المتظاهرين السلميين على طول الشريط الحدودى مع القطاع.

3 شهداء بينهم طفل حتى الآن

وارتفع عدد الشهداء الذين وقعوا ضحايا الاشتباكات مع العدو الصهيوني، إلى 3 أشخاص بينهم طفل، وذلك على حدود قطاع غزة.

يذكر أن فلسطينيين قد استشهدا وأصيب 305 آخرين فى قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة السلمية قرب السياج الفاصل لقطاع غزة.

وتجمع مئات المواطنين منذ الصباح فى مختلف المدن والمخيمات من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمال، بناء على دعوة من اللجان التنسيقية والهيئة الوطنية العليا المشرفة على الفعاليات ومسيرة العودة، للانطلاق نحو المخيمات فى مناطق الشريط الحدودى شمال وشرق غزة.