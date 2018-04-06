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تعرض عهد التميمي للتحرش مجددًا خلال التحقيقات بالكيان الصهيوني

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 29
تعرض عهد التميمي للتحرش مجددًا خلال التحقيقات بالكيان الصهيوني

الجمعة 6 أبريل 2018
كشف محامى الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي، إن موكلته تعرضت للتحرش أثناء الاستجوابات التى أجريت لها فى إسرائيل، مضيفًا أن "المحقق كان يضايقها، وقال لها لديك عيون كأنك ملاك".

ونقلت جريدة إندبندت البريطانية عن محامى الطفلة عهد التميمى، البالغة من العمر سبعة عشر عاماً، تأكيده على أنها تعرضت للتحرش الجنسى من قبل محقق إسرائيلى أثناء الاحتجاز وعمليات التحقيق المكثفة التى تعرضت لها.

ولفتت الجريدة إلى أن الفتاة القاصر كانت تبلغ من العمر 16 عاما وقت أن تم إلقاء القبض عليها فى ديسمبر الماضى بعد أن صفعت جنديين إسرائيليين رفضا مغادرة ممتلكات أسرتها خلال مظاهرة فى الضفة الغربية المحتلة من جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضحت الجريدة، أن المحامى جابى لاسكى، تقدم بشكوى إلى مكتب المدعى العام الإسرائيلى فى وقت سابق من هذا الأسبوع حول "السلوك غير اللائق" لأحد مستجوبى الفتاة القاصر، ظهر يوم أول من أمس الأربعاء.

وحكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالحبس لمدة 8 أشهر على عهد التميمى بعد شهور طويلة من الاستجوابات والتحقيقات المكثفة التى تعرضت فيها للتحرش الجنسى من المحققين وعناصر الاستخبارات الإسرائيلية.

 

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