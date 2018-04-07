الاحتلال الصهيوني يمنع دخول إطارات السيارات إلى قطاع غزة



قرر الكيان الصهيوني ، اليوم السبت 7 أبريل ، منع دخول إطارات السيارات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر ، ويأتي ذلك القرار عقب استخدام الفلسطينيين لـ"الكاتوشك" (إطارات السيارات" خلال مسيرات الأمس الجمعة ،وإشعال النيران فيها بهدف حماية المتظاهرين من قناصة الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام عن "رائد فتوح" رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع (حكومية)، أن سلطات الاحتلال أخطرت اللجنة مساء الجمعة بمنع إدخال الإطارات إلى القطاع دون ذكر الأسباب.

وأوضح أن سلطات الاحتلال ألغت دخول أربع شاحنات محملة بالإطارات كان من المقرر دخولها إلى القطاع الأحد المقبل عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي شرقي القطاع.