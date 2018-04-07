استشهاد صحفي فلسطيني برصاص قوات الاحتلال



أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، صباح اليوم السبت 7 أبريل، استشهاد الصحفي الفلسطيني "ياسر مرتجي" متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص الجيش الصهيوني ،قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء أمس الجمعة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان، إن "الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى (30 عاما)، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة، خلال تغطيته لمسيرات العودة، أمس الجمعة".



ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم ، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي على "مرتجي" أثناء تصويره المتظاهرين خلال مسيرات "الكوشوك" قرب السياج الأمني شرقي خانيونس، فأصيب في منطقة البطن.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن الصحفي مرتجى كان يرتدي درعا واقيا كُتب عليه "Press" حينما استهدفه الجيش.

وأوضح أن مرتجى يعمل "صانع أفلام، وأحد مؤسسي شركة عين ميديا للإنتاج الفني والإعلامي، وشارك في صناعة مجموعة من الأفلام الوثائقية، التي بُثت عبر وسائل إعلام عربية وأجنبية عن الأوضاع في قطاع غزة".