Responsive image

7
أبريل

السبت

26º

7
أبريل

السبت

 خبر عاجل
  • مقتل (3) مسلحين من حركة الشباب الصومالية فى غارة جوية
     منذ 12 ساعة
  • الفيوم.. إصابة (4) أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى
     منذ 12 ساعة
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى (7) أشخاص
     منذ 12 ساعة
  • الجيش السورى يدخل مزارع دوما
     منذ 12 ساعة
  • إصابة (5) أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم ببنى سويف
     منذ 12 ساعة
  • انتشال ثانى جثمان ضمن ضحايا عقار الإسكندرية المنهار
     منذ 12 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:10 صباحاً


الشروق

5:34 صباحاً


الظهر

11:57 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:21 مساءاً


العشاء

7:51 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

استشهاد صحفي فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 91
استشهاد صحفي فلسطيني برصاص قوات الاحتلال


أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، صباح اليوم السبت 7 أبريل، استشهاد الصحفي الفلسطيني "ياسر مرتجي" متأثرًا بجراح أصيب بها برصاص الجيش الصهيوني ،قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء أمس الجمعة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان، إن "الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى (30 عاما)، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة، خلال تغطيته لمسيرات العودة، أمس الجمعة".


ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم ، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي على "مرتجي" أثناء تصويره المتظاهرين خلال مسيرات "الكوشوك"  قرب السياج الأمني شرقي خانيونس، فأصيب في منطقة البطن. 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن الصحفي مرتجى كان يرتدي درعا واقيا كُتب عليه "Press" حينما استهدفه الجيش.

وأوضح أن مرتجى يعمل "صانع أفلام، وأحد مؤسسي شركة عين ميديا للإنتاج الفني والإعلامي، وشارك في صناعة مجموعة من الأفلام الوثائقية، التي بُثت عبر وسائل إعلام عربية وأجنبية عن الأوضاع في قطاع غزة". 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers