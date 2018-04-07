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"فتح": اغتيال الصحفي "مرتجي" يستهدف إخفاء حقيقة الاحتلال البشعة

منذ 12 دقيقة
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"فتح": اغتيال الصحفي "مرتجي" يستهدف إخفاء حقيقة الاحتلال البشعة

 

علق عضو المجلس الثوري لحركة فتح " أسامة القواسمي" ، على استشهاد الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجي برصاص قوات جيش الاحتلال الصهيوني ، مشيرًا إلى أنها عملية اغتيال "مرتجي" تستهدف  إخفاء حقيقة  الاحتلال البشعة، ووجهها العنصري المرتدي قناع الديمقراطية المزيف.


وأضاف القواسمي، في بيان اليوم السبت، أن قتل الصحفي مرتجى يستهدف حرية الرأي والتعبير، وخوفا من نقل الحقيقة للعالم، ويعبر عن عقلية الإجرام التي تسيطر على طبيعة الحكم في تل أبيب.

وطالب القواسمي مجلس حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين الدوليين بعقد مؤتمر صحفي عاجل لإدانة  الكيان الصهيوني لخرقها أبسط قوانين حقوق الإنسان.

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