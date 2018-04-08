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اعتقال 28 فلسطينيًا من الضفة الغربية

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 70
اعتقال 28 فلسطينيًا من الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، صباح اليوم الأحد 8 أبريل، بشن قوات أمن الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ، ما أسفر عن اعتقال 28 شابًا ، وجرى تحويلهم فيما بعد إلى مراكز التوقيف المختلفة من أجل التحقيق.

ونقلت وسائل الإغلام عن مصادر فلسطينية قولهم ، إن قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات في محافظات الضفة الغربية، واحتجزت والد أسير كما صادرت محتويات كاميرات تسجيل.

وأخلت سلطات الاحتلال سبيل والد الأسير مهند تعامرة، من مدينة بيت لحم، بعد احتجازه لعدة ساعات. وشهد مخيم عايدة (قرب بيت لحم) اقتحامات مشابهة.

كما اقتحمت قوة للاحتلال قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت عدة منازل لمواطنين في بلدة عزون شرقي قلقيلية، وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة لديهم.

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