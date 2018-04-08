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النظام العسكري في مصر يضغط على "حماس" لإيقاف "مسيرات العودة"

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 64
النظام العسكري في مصر يضغط على "حماس" لإيقاف "مسيرات العودة"


كشفت وسائل إعلام عبرية ، أن النظام العسكري في مصر بإشراف من المملكة العربية السعودية يمارس ضغوطًا وتهديدات على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، لوقف "مسيرات العودة الكبرى" .

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية ، أن النظام العسكري في مصر والسعودية ضعطا على حركة حماس" لإنهاء مظاهرات "مسيرات العودة الكبرى" عبر ورقة ضغط "معبر رفح الحدودي" .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالخارجية المصرية، أن  النظام عرض على حماس  مقابل وقف المظاهرات ضمان فتح معبر رفح الحدودي، 

كما نقل موقع "الخليج أونلاين" عن مسؤول آخر بالخارجية لم يكشف عن اسمه، إن مصر والسعودية من أكثر الدول التي تسعى لإيقاف "مسيرات العودة" حتى لو كلف ذلك أن تقدم مبادرة لـ«حماس» لفتح المعبر بشكل كامل للتخفيف من وطأة الحصار المفروض على سكان قطاع غزة.

بينما أشارت "شبكة قدس الإخبارية" أن حركة حماس رفضت عروض القاهرة والسعودية بفتح معبر رفح الحدودي مقابل إنهاء مسيرات العودة الكبرى ، مشيرة إلى أن الحركة ردت  بأن المسيرة أصلا خارج سيطرتها، وهذا الأمر لا يد لها فيه، وأن المسيرة قائمة على فعل شعبي لا يمكن التحكم فيه.

وكشفت "القدس الإخبارية ، أن النظام العسكري في مصر أغلق معبر رفح بعدما كانت قررت فتحه، للضغط على "حماس"، بينما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن  مصادر دبلوماسية ، أن وفدا مصريا سيتوجه إلى قطاع غزة قريبا للتباحث مع قيادة الحركة في تطورات المصالحة والأزمة المتفجرة على الحدود.

والجدير بالذكر أن الفلسطينيون يحيون الذكى الـ42 ليوم الأرض منذ أسبوعين عبر مسيرات "العودة الكبرى" ، والتي استشهد فيها 32 فلسطينيا وأصيب أكثر من 2700 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركتهم، آخرهم الصحفي «ياسر مرتجى» من حي الشجاعية بغزة.

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