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بالفيديو..لحظة قنص امرأة فلسطينية تلوح بعلم فلسطين

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 104
بالفيديو..لحظة قنص امرأة فلسطينية تلوح بعلم فلسطين

 

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، مقطع فيديو بثته وكالة "معا " الفلسطينية ، يوثق لحظات تعرض امرأة فلسطينية  لإطلاق نار من قناص  صهيوني ، قرب السياج الفاصل شرق غزة.

ويظهر مقطع الفيديو ، المرآة الفلسطينية وهي تقترب من السياج الفاصل وهي تلوح بالعلم الفلسطيني ، وقتها أطلق القناص رصاصة عليه أسقطها أرضًا ثم هرع العشرات من المتظاهرين في المكان لإنقاذها ونقلها إلى الإسعاف

 

وقالعضو الكنيست أحمد الطيبي معقبا على ما حدث: "تذكروا هذه الصورة جيدا فهى ملخص القصة والرواية. علم فلسطيني في يد سيدة فلسطينية يزعزع امن دولة المفاعل النووي. قناص الاحتلال الجبان يحدد الهدف ثم يصطاد الهدف. اسرائيل 2018.. غزة 2018".

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