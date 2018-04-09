إصابة 25 مواطنًا إثر حادث سير على طريق "القاهرة أسيوط" الغربي

أصيب 25 مواطنًا ، اليوم الإثنين 9 أبريل ، إثر حادث سير على طريق القاهرة – أسيوط الغربي.

وقد تلقت مديرية أمن الفيوم، إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد بتصادم السيارتين رقمي، 12561 أجرة الفيوم، و"ف ن د8763"، أدى إلى إصابة ركاب السيارتين والسائقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

وتبين أن السيارة الأولى خفضت السرعة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدام السيارة الثانية بها من الخلف، فانقلبتا، وأصيب كل من، محمد سيد جودة، ومحمد رمضان أبوسيف، وأحمد على محمود، وجابر محمود عبد التواب، ومحمد بشير محمد، وصلاح عبد الحميد حسن، وعبد الحميد عبد الله عبد الرازق، ومحسن على أحمد، وجرجس حنا أيوب، وأشرف فرج محمد، ومصطفى عويس أمين، ومحمد أحمد أمين، ومصطفى شحاتة عبد الرازق، وعشري محمد محمد زيدان، وعماد الدين عبد الله عبد العليم، وعماد عزت عويس، وأحمد حسين عوض، وشقيقه محمد، ووالدهما، ومحمود أحمد فهمي، وعمرو أحمد محمد، وحنان يوسف جرجس، وخالد محمد طه، وهشام عبد الحفيظ محمود، وتم رفع آثار الحادث، وتحرر المحضر رقم 7259 جنح مركز طامية.