مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بالإسكندرية



لقى سائق مصرعهم وأصيب 5 أشخاص آخرين بكسور ، اليوم الثلاثاء 10 أبريل ، إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة محرم بك، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين على الطريق الدولي بمنطقة كوبرى حسن علام.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم "د.أ مصر" قيادة عمر عادل عبدالخالق العطار، 36 سنة، مدير تسويق بشركة فودافون للاتصالات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي محافظة القاهرة، والسيارة ملاكي الغربية قيادة "ر.ال.س"، 44 عامًا، سائق، مقيم بمركز شرطة كفر الزيات محافظة الغربية، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية القادمة بالاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين و4 من مستقلي السيارة الثانية باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل قائد السيارة الثانية لمستشفى الشرطة، وتوفي عقب وصوله المستشفى، ونقل باقي المصابين لمستشفى رأس التين العام للعلاج.