سيدة تقتل زوجها في مشاجرة بسبب المعيشة بكفر الشيخ

قتل فلاح على يد زوجته بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، على إثر طعنة نافذة بالصدر، أسفرت عن إصابته، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

تلقت مديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ، بوصول "ح.أ.أ.م.ص" 29 سنة، فلاح، ومقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، لمستشفى كفر الشيخ العام، مصابًا بجرح نافذ بالجهة اليسرى من الصدر، واشتباه نزيف بالصدر، واشتباه نزيف بالغشاء البللوري للقلب، وتوفي عقب وصوله المستشفى متأثرًا بجراحه.

وتم تشكيل فريق بحث من رئيس المباحث الجنائية، وضباط مباحث مركز كفر الشيخ، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها.

بالانتقال والفحص، وسؤال شقيق المجني عليه "عبد الله" 32 سنة، فلاح، ومقيم بذات العنوان، اتهم زوجة شقيقه المتوفى "ع.ع.ش.أ" 21 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها، اعترفت بارتكابها الواقعة، وأقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين المجني عليه بسبب المعيشة، تطورت إلى حد المشاجرة، قامت على إثرها بالتعدي عليه بآلة حادة "سكين" خاص بمنزلها، أسفر عن وفاته، وبارشادها تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتبين أنها عبارة عن "سكين" مطبخ متوسطة الحجم، وتحرر المحضر 4969 إداري مركز كفر الشيخ لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.