بسبب خلافات المعيشة .. مصرع ربة منزل على يد زوجها بكفر الشيخ

قتلت ربة أسرة على يد زوجها بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، بسبب ضربها بعصا خشبية وخرطوم إسطوانة الغاز بعد تكبيلها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، لخلافات المعيشة وإصرارها على ترك عمله بالإسكندرية للإقامة معها بالقرية محل إقامتهما.

تلقت مديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من مفتش بإحدى قرى مركز دسوق بقيامه بتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة "شيماء.ا.س.ق"27 سنة، ربة منزل، وتبين إصابتها بجروح قطعية في فروة الرأس والجبهة وصيوان الآذن اليمنى، مع كدمات بالساعدين الأيمن والأيسر وتجمع دموي ونزيف بالأذن اليسرى، وأنه يشتبه في وفاتها جنائيا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها، وبالانتقال إلى محل الواقعة وسؤال زوجها "م.م.أ.أ" 43 سنة، حارس عقار بمدينة الإسكندرية، قرر بأن سبب وفاة زوجته هو سقوطها من علي سلم المنزل أثناء تنظيفه.

تبين من المعاينة أن المنزل مكون من طابقين، وأن الطابق الثاني خاص بها وزوجها، وأنها تقيم معه أثناء عمله كحارس عقار بمدينة الإسكندرية، وعثر علي جثة المجني عليها بأحد الغرف بالطابق الأول خاصة بوالدة زوجها.

بدأ فريق البحث في تطوير خطة البحث وإعادة مناقشة الزوج الذي حاول اللجؤ إلى إطلاق رواية بأن سبب وفاتها سقوطها من على سلم المنزل أثناء تنظيفه، إلا أن التحريات وإعادة المعاينة لمسرح الجريمة التي أجرتها المباحث أكدت كذب رواية الزوج، الذي لم يجد أمامه إلا الاعتراف بارتكابه الواقعة.

أقر الزوج بقيامه بالتعدي على زوجته "المجني عليها" بعصا خشبية وخرطوم إسطوانة الغاز، عقب تكبيلها بواسطة "الدوبار"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها التي أودت بحياتها، وعلل ارتكابه الواقعة بسبب خلافات المعيشة، وإصرارها على ترك محل عمله بمدينة الإسكندرية، والإقامة بالقرية محل إقامتها، وبإرشاده تم ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة وتبين أنها عبارة عن "عصا خشبية – خرطوم إسطوانات الغاز – الدوبار."

وبسؤال شقيق الزوج " أ.م .أ.أ" 25 سنة،فلاح، أقر بمشاهدة شقيقه "المتهم" ،حال تكبيله لزوجته "المجني عليها" بالضرب أمامه، مضيفًا أنه حاول إثنائه عن ذلك وفك قيودها، إلا أنه لم يتمكن، وذلك لرفض شقيقه "المتهم" فك قيود زوجته "المجني عليها"، وطرده خارج المنزل ،وبسؤال 5 من الجيران أقروا بسماعهم أصوات استغاثة صادرة من منزل الزوجين في منتصف الليل، تحرر المحضر رقم 4875 إداري مركز دسوق لسنة 2018،وتولت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.