مدرس يطعن شقيقه بسبب خلاف على الميراث في سوهاج

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي "منجد" تم تحويله من مستشفى جهينة المركزي مصابا بجرح قطعي شبه نافذ بالبطن من الناحية اليمنى على يد شقيقه "مدرس" بسبب خلافات الميراث.

تلقى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة منجد بطعنة نافذة على يد شقيقه بناحية جهينة الغربية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات وصول "عاطف.ع.ا.ا" 49 سنة منجد يقيم بناحية جهينة الغربية دائرة المركز مصابا "بجرح قطعي شبه نافذ بالبطن من الناحية اليمنى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصاب اتهم شقيقه "محمود" 46 سنة مدرس يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات حول الميراث.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2087 جنح المركز لسنة 2018، وجارٍ العرض على النيابة العامة.