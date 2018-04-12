Responsive image

15º

12
أبريل

الخميس

26º

12
أبريل

الخميس

 خبر عاجل
  • تأجيل قضية "الهروب الكبير" إلى جلسة الخميس
     منذ 20 ساعة
  • تأجيل قضية محاولة اغتيال "السيسي" إلى جلسة (18) أبريل
     منذ 20 ساعة
  • الخطوط الفرنسية تعدل مساراتها بعد تحذيرات بتوجيه ضربة عسكرية بسوريا
     منذ 20 ساعة
  • الصحفيين العرب تعتزم مقاضاة العدو الصهيوني أمام المحاكم الدولية
     منذ 20 ساعة
  • رويترز: سماع دوى انفجارات شديدة بالسعودية
     منذ 20 ساعة
  • مقتدى الصدر يهدد "ترامب" حال استهداف سوريا
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:01 صباحاً


الشروق

5:27 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

6:24 مساءاً


العشاء

7:54 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إنقاذ صبي من الانتحار بأسيوط .. والسبب لعبة "الحوت الأزرق"

منذ 45 دقيقة
عدد القراءات: 127
إنقاذ صبي من الانتحار بأسيوط .. والسبب لعبة "الحوت الأزرق"

استقبلت مستشفى القوصية العام بشمال أسيوط، أول محاولة انتحار في صعيد مصر لطالب بالثانوية العامة يدعى "مصطفى.ف" 16 عاما، بسبب لعبة "الحوت الأزرق" التي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة.

 في السياق ذاته أمر المستشار ممدوح التهامي، وكيل نيابة القوصية، بإشراف المستشار علاء طلعت رئيس النيابة، الاستعلام عن الحالة الصحية للطالب المذكور وإعداد تقرير طبي عما آلت إليه، وعرضه على النيابة فور تماثله للشفاء، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقتها.

وطلبت النيابة أيضا استدعاء أي من ذوي المصاب لعرضه على النيابة وسماع أقوله.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى القوصية العام قد استقبل حالة الطالب في تمام الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الخميس، وهو يعاني من إعياء بعد أن أنقذه ذويه من محاولة الانتحار.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه، تبين وجود جروح سطحية متعددة على ذراعه الأيسر من بينها رسم الحوت الأزرق، وشخص التقرير الحالة العامة للطالب على أنها "متوسطة".

وبتوجيه السؤال للطالب المصاب في محضر الشرطة، أفاد بأنه لا يلعب هذه اللعبة، وأنه كان يمر بحالة اكتئاب، وأقدم على محاولة الانتحار لكي يلقى اهتمامًا من أهله.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers