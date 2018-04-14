Responsive image

13º

24
أبريل

الثلاثاء

26º

24
أبريل

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الإدارية تقضى بفتح قيد تراخيص شركات الأدوية "المصنعة للغير"
     منذ 6 ساعة
  • العدو يستهدف مناطق سورية بمحيط الجولان المحتل
     منذ 6 ساعة
  • روسيا: تعرض خبراء الحظر الكيماوى فى سوريا لضغط من دول الغرب
     منذ 6 ساعة
  • حماس: السلطة تمهد لفصل "غزة" عن الضفة الغربية
     منذ 6 ساعة
  • "بتر" قدم طفل فلسطيني أصيب برصاص العدو الصهيوني
     منذ 6 ساعة
  • أطباء مصر يبدأون إعتصامهم اليوم ضد سياسات النظام
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:47 صباحاً


الشروق

5:15 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:31 مساءاً


العشاء

8:01 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع عامل تحت عجلات ترام الإسكندرية

منذ 9 يوم
عدد القراءات: 1307
مصرع عامل تحت عجلات ترام الإسكندرية

السبت 14 أبريل 2018
توفى عامل إثر سقوطه من عربة الترام بالإسكندرية، قبل وصولها للمحطة.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مأمور قسم شرقى، بوجود جثة "م.ح.م" 26 سنة عامل مقيم شارع عمر لطفى دائرة القسم بجوار شريط الترام بين محطتى كامبشيزار، وبمناظرتها تبين وجود جروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والده "ح.م.م" 59 سنة عامل مقيم بذات العنوان روى بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه أثناء محاولته النزول من الترام قبل وصوله محطة الإبراهيمية اختل توازنه، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، ولَم يُتهم أحدا، وتحرر المحضر إدارى قسم شرقى وجارى العرض على النيابة.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers