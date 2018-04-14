مصرع عامل تحت عجلات ترام الإسكندرية

السبت 14 أبريل 2018

توفى عامل إثر سقوطه من عربة الترام بالإسكندرية، قبل وصولها للمحطة.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مأمور قسم شرقى، بوجود جثة "م.ح.م" 26 سنة عامل مقيم شارع عمر لطفى دائرة القسم بجوار شريط الترام بين محطتى كامبشيزار، وبمناظرتها تبين وجود جروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والده "ح.م.م" 59 سنة عامل مقيم بذات العنوان روى بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه أثناء محاولته النزول من الترام قبل وصوله محطة الإبراهيمية اختل توازنه، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، ولَم يُتهم أحدا، وتحرر المحضر إدارى قسم شرقى وجارى العرض على النيابة.