توصيات أمانة الفلاحين بحزب الاستقلال فى الدقهلية

السبت 14 أبريل 2018

أصدرت أمانة الفلاحين بحزب الاستقلال، فى محافظة الدقهلية، توصيات عن موسم الحصاد، وما تحتاجه البلاد، لنهضة ذلك الجزء الاستراتيجي الهام، الذى يتوقف عليه العديد من الأموال، التغذية للشعب من ناحية، والتصدير ورفع الاقتصاد المصرى من ناحية آخري.

كما أوصت الأمانة، فى تقريرها، بضرورة بناء صوامع جديدة، تكون على أحدث التقنيات المتواجدة بالسوق من أجل تخزين المحصول بشكل جيد.

توصيات الأمانة كاملة:

1-تري أمانة الفلاحين بالدقهلية ضرورة حتمية وجودية لبناء الصوامع الحديثة والشؤون الحديثة لتخزين القمح والغلال لحماية المحصول وتقليل الفاقد .

2-توصي الأمانة بزيادة اسعار القمح للمزارعين ودعمه كاملا وعدم المقارنة بالأسعار المستوردة لتشجيع الفلاحين علي زراعة القمح والإستغناء نهائيا عن الإستتيراد ومشاكله المسرطنة والموبؤة.

3-توصي الأمانة بتنظيم موسم إستقبال القمح من الفلاحين ومنع الروتين نهائيا وصرف ثمن القمح للمزارع فورا لأن تأخره يعطل مصالح كتيرة جدا.

4-تري أمانة الفلاحين بالدقهلية زيادة عدد الموظفين في الشؤون من الخريجين ذوي الخبرة وزيادة عدد الشؤون القريبة من الفلاحين لتسهيل الإستلام ومنع التكدس والطوابير الطويلة للعربيات المحملة قمحا التي تنتظر أياما وأسابيع في الأعوام السابقة .

أمانة الفلاحين بالدقهلية

الأستاذ الشاذلي محمد فرج/ أمين فلاحين حزب الإستقلال